A pesar de contar con una de las peores calificaciones de la historia en Rotten Tomatoes, y liderar una nueva tendencia en el cine basura con refritos de clásicos y fábulas, pero en versión slasher y de “terror”, Winnie the Pooh: Blood and Honey, parece haber logrado conseguir el financiamiento para comenzar a desarrolalr una secuela, a pesar de todo lo previamente mencionado.

La noticia llega a través de collider, quienes aseguran que Rhys Frake-Waterfield ha logrado sostener su idea de que los slasher films basados en cuentos para niños, son un nuevo género que debe prevalecer ya que son “tan malos, que son buenos”.

Así pues, él no es el único, pues reportes aseguran que Waterfield ha sido ya fichado para fungir como guionista y supervisor de dirección en Bambi: The Reckoning así como Peter Pan’s Neverland Nightmare, dos títulos que ya está de más explicarles porque obviamente, uno tratará de un bambi trastornado buscando venganza, y el otro… Puff no lo sabemos, ¿Peter Pan secuestrando y violando niños? ¿Chance matándolos y ya? ¿O quizás escribiéndoles por Instagram y diciéndoles que son un exitoso cantante en México?

Sea lo que sea, por el momento no sabemos en qué se basará la trama ni para donde va la historia. Pero Winnie the Pooh estará de regreso con más sangre, más gore y más críticas “tan malas, que serán buenas”, según Rhys Frake-Waterfield.

