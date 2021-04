El día de ayer (19 de abril), finalmente se estrenó la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie, la famosa emisión del catálogo de Netflix que, como su nombre lo indica, homenajea a una de los cantautores mexicanos 🌞 más importantes de las últimas décadas.

Como parte del segundo capítulo, titulado “Noche de Paz”; se nos recuerda que Luis Miguel aceptaría firmar una tercera producción discográfica solo si su padre podía conseguirle una colaboración con Michael Jackson, el máximo exponente del pop mundial.

Lamentable, Luisito Rey no pudo conseguirle una colaboración al Sol con Michael Jackson debido a su pobre desempeño como relacionista público; sin embargo, Luis Mi no abandonaría el sueño y homenajeó al rey del pop a su muy particular manera.

Resulta que “Blame It In On The Boogie” (1978) es un tema original del compositor Mick Jackson (Michael George Jackson-Clarke); sin embargo, quien fuera manager de The Jacksons en aquel momento, Peter Kerstin, consiguió que el sello discográfico le cediera los derechos de la canción, y así fue que Michael Jackson y compañía convirtieron el despojo en un referente de la música pop.

Por su parte, “Será que no me amas” funcionó como el último sencillo promocional de ‘20 Años’, séptimo material de estudio de Luis Miguel, publicado en 1990 a través de WEA Latina.

“Será que no me amas” no solo toma prestado el pegajoso ritmo de “Blame It In On The Boogie” para tropicalizarlo ligeramente en una canción pop latina; sino que la letra también parafrasea a la versión original, con versos como:

Don’t blame it on the sunshine

Don’t blame it on the moonlight

Don’t blame it on good times

Blame it on the boogie The Jacksons– “Blame It In On The Boogie”.