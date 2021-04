La multifacética Grimes, quien recientemente se tatuó unas “hermosas cicatrices alienígenas” en toda la espalda; le confesó al sitio de verificación de letras Genius que Ænima de Tool es a su consideración el álbum perfecto, luego de que el medio especializado lanzará la pregunta a sus 1.6 millones de seguidores en Twitter.

Esta no es la primera vez que Claire Boucher confiesa lo influyente que el segundo disco de Tool ha sido para ella a nivel artístico y personal.

En 2016, platicando sobre los 5 álbumes que le cambiaron la vida con Tidal, Grimes dijo sentirse “musicalmente inadecuada” a lado de Ænima, ganador del Grammy en la categoría de “Mejor Interpretación de Metal’, y que ofreciera sencillos como “Forty Six & 2” o “Stinkfist”.

Es un elemento básico de mi existencia. Me siento musicalmente inadecuada a su lado. Este álbum es un rompecabezas, rítmica, melódicamente … tan complejo (…) No me aburro de ponerlo, puedo escucharlo repetidamente y descubrir cosas nuevas.

Grimes para Tidal, 2016.