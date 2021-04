La ESP 400 Series Natural Solid Body Electric Guitar con número de serie # 03879, será subastada vía Heritage Auctions con un inicio de $26,0000.00 USD con la alternativa de subir a $32,000.00 USD para el club “premium” de la casa de subasta.

La emblemática guitarra fue utilizada en el épico video de “One“, mismo que fue liberado en 1988 como parte de los sencillos que anunciaron la llegada del legendario “…And Justice For All“.

Además de todo esto, la guitarra tiene un valor importantísimo ya que el mismo Kirk Hammett la ha firmado con tinta de plata, haciéndolo así un objeto triplemente invaluable.