Aunque inspira intensos debates entre los fanáticos; Superman ha sido clasificado como la franquicia de películas de superhéroes más odiada. Esto, según un estudio reciente (vía WGTC), que analizó la respuesta media de la crítica a cada cinta de las principales franquicias del género. En lo que respecta al mundo de los superhéroes, ninguna otra saga ocupa un lugar más bajo. Las películas que incluyen a Clark Kent, o que se derivan de ese mismo universo, no son, en general, bien recibidas por la crítica 🤷🏻‍♂️.

Según el estudio, que analizó la puntuación media en Rotten Tomatoes de varias películas de franquicia, Superman tiene una puntuación media del 48%. La sagaa está lastrada por fracasos como Superman III (30%) y Superman IV: The Quest for Peace (11%); que eclipsan el éxito de Superman: The Movie (94%). Cabe resaltar que el estudio toma en cuenta la Liga de la Justicia del 2017, pero no así a la recién debutada Liga de la Justicia de Zack Snyder, a.k.a. Snyder Cut, que fue mejor recibida. La gente detrás del estudio dijo lo siguiente sobre su metodología:

En el caso de las películas, hemos tenido en cuenta todas las que pertenecen a cada franquicia, incluidas las sub-series dentro de una (por ejemplo, las de Los Vengadores, Iron Man y Capitán América dentro del Universo Cinematográfico de Marvel) y los re-inicios de series (por ejemplo, hemos tomado todas las películas de Spiderman como una franquicia, incluidas las interpretadas por Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland).

Justo detrás de Superman se encuentra el mismísimo defensor de Gótica, Batman.

Una vez más, películas como The Dark Knight se ven eclipsadas por fracasos como Batman & Robin. El Universo Extendido de DC, en su conjunto, ocupó el puesto número tres.

Títulos tempranos como Batman v Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad hunden los logros de los favoritos de la crítica como Wonder Woman y Shazam. Completan los cinco últimos puestos Wolverine con un 67%, y X-Men, también con un 67%.

Por otra parte, Los Increíbles, de Disney y Pixar, se situaron en la cima, como la franquicia de superhéroes más querida. Las películas obtuvieron una media del 96%. Sin embargo, la serie se beneficia de tener sólo dos películas en su haber. Lo mismo ocurre con Deadpool, que se sitúa en el número cinco con un 85%. Superman, por su parte, tiene que lidiar con décadas de proyectos y varias iteraciones.

En el segundo puesto se encuentra Guardianes de la Galaxia, con un 89%. El Capitán América (87%) y Los Vengadores (86%) ocuparon los puestos tres y cuatro, respectivamente. En general, Catwoman y Supergirl fueron las películas de superhéroes peor valoradas, con apenas un 9% de aprobación.