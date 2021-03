Sin lugar a dudas, Los Simpson es uno de los elementos de la cultura pop que ha acompañado e influenciado a varias generaciones. Desde la emisión de su primer capítulo oficial en 1989; la icónica familia de Springfield ha inmortalizado varios capítulos, escenas y personajes; que actualmente sirven como referencias obligadas en el día a día de los admiradores más aguerridos.

En este tenor, la revista Times seleccionó los mejores 10 mejores episodios de Los Simpson que, naturalmente, vienen cargados con decenas de momentos memorables y frases para la posteridad.

La curaduría estuvo a cargo de 3 profesionales -sí, profesionales 🤓- en la materia: el periodista John Ortved, autor de The Simpsons: An Uncensored, Unauthorized History; Chris Turner, autor de Planet Simpson: How a Cartoon Masterpiece Defined a Generation; y Ray Richmond, crítico y coautor de The Simpsons: A Complete Guide to Our Favorite Family.

Luego de un par de pre-selecciones, fueron 10 los legendarios episodios que lograron el corte final. ¿El número uno? Se lo llevó “Marge contra el Monorriel”; 12º episodio de la cuarta temporada de Los Simpsons. Se trata de una de las temporadas más legendarias, pues también alberga otros clásicos como “Homero Hereje”, “Don Barredora” y “Yo Amo a Lisa”.

Tras una multa millonaria que debe pagar por el mal manejo de deshechos tóxicos en su planta, el Sr. Burns organiza una asamblea para determinar cómo invertir el dinero en “beneficio de la comunidad”.

Lyle Lanley, un excéntrico emprendedor, intenta venderles un sistema de tren de alta velocidad bautizado como “monorriel”. Como era de esperarse, el extraño sujeto resulta ser un estafador que ya había timado a otras ciudades vecinas. Por supuesto, la que descubre sus malas intenciones es Marge Simpson.