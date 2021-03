El cantante y bajista de KISS, Gene Simmons, no quita el dedo del renglón y continúa reforzando la idea que viene exponiendo desde el 2014, asegurando que el rock está muerto.

En 2014, el músico de 71 años de edad le dijo a la revista Esquire que “la muerte del rock” era culpa de los sellos discográficos, por no apoyar adecuadamente a sus artistas de rock.

Una vez que tenías una compañía discográfica de tu lado, te financiaban, y eso también significaba que cuando estabas de gira te daban apoyo para la gira. … Todavía hay compañías discográficas, y hasta cierto punto se aplica al pop, al rap y al country. Pero para los artistas que también son compositores, los creadores, para la música rock, el soul, el blues, finalmente está muerto. Gene Simmons vía Esquire .

Gene Simmons

A principios de año Simmons volvió a la carga, y en declaraciones para Gulf News, responsabilizó a los artistas por no tomarse el tiempo para “crear glamour, emoción y cosas épicas”. Poco después, también dijo que la decadencia del género era culpa de las generaciones más jóvenes y sus hábitos de consumo.

Ahora, el icónico músico concedió una entrevista para Consequence Of Sound en donde, entre otras cosas, aseguró que el modelo actual de negocio de la industria musical no funciona, y que no hay nada que se compare con The Beatles 🤷🏻‍♂️ .

Hablando sobre su nueva línea de guitarras Gibson,; la publicación le preguntó si su lanzamiento no era un tanto contradictorio, ya que no deja de declarar que el rock está muerto. Al respecto dijo:

El punto es, sí, el rock está muerto porque si jugamos el juego desde 1958 hasta 1988, que son 30 años, tenías a Elvis, The Beatles, The Stones, Pink Floyd, y así sucesivamente”, comenzó Simmons. “Y puedes ir a la parte pesada, que es Metallica, Maiden, si quieres poner a KISS ahí, está bien. AC / DC, una y otra vez. Incluso U2, Prince, Bowie, Eagles. Y luego llegas a las cosas disco, y Madonna, y esas cosas, y Motown, por supuesto. Y luego, desde 1988 hasta hoy, ¿quiénes son los nuevos Beatles?

Continuó explicando sobre las nuevas bandas: