Desde diciembre del año pasado, Annie Clark A.K.A St. Vincent, nos ha estado coqueteando con nuevos sonidos y una dosis de experimentaciones sonoras bañadas en tintes setenteros.

Hoy, los rumores acerca de su próximo disco se terminan ya que la compositora ha liberado no solamente un nuevo sencillo, sino un video también para anunciar lo que próximamente conoceremos como ‘Daddy’s Home’.

“Pay Your Way In Pain”, es el título de esta entrega que llega bajo la dirección de Bill Benz quien en el pasado ya ha trabajado con la cantante en el proyecto cinematográfico ‘The Nowhere Inn’ que todavía está próximo a estrenarse.

Annie, quien no suele alejarse mucho de su línea sonora original, ha decidido inyectar unas altas dosis de funk extremadamente upbeat, que se apoyan en sus ya clásicos y filosos sintetizadores que fungen como ancla para que el sonido no se aleje mucho de lo que conocemos y amamos de St. Vincent.

Escuchen y aprecien por acá, que “Pay Your Way In Pain” es una obra que vale muchísimo la pena atesorar como un futuro lugar en los conteos de fin de año.