No es que Millie Bobby Brown haya perdido el piso, sino que en realidad, ninguno de sus otros compañeros dentro de ‘Stranger Things’ está teniendo tanto trabajo como ella detrás de cámaras.

Iniciemos con el hecho de que dentro de la serie, ella es el personaje más popular y la actriz con más atención mediática, seguido por su participación en los largometrajes de Godzilla y próximamente ‘Godzilla Vs. Kong’, las películas de ‘Enola Holmes‘, ‘The Girls I’ve Been‘, ‘Damsel‘ además de otras dos películas de los hermanos Russo tituladas ‘The Electric State‘ y ‘The Thing About Jellyfish‘.

¿Lo ven? Son más de 5 proyectos en los que naturalmente el tiempo será de suma importancia, y aunque ‘Stranger Things’ como tal no dejará ir a Millie, es probable que la negociación de su sueldo ahora represente ganar más que Winona Ryder y David Harbour.