Recientemente, Foo Fighters lanzó al mercado Medicine At Midnight, su décima y muy anticipada placa de estudio. Para celebrarlo – y publicitarlo- el conjunto de Seattle, Washington, ha estado presentando Medicine At Midnight Radio, un programa radiofónico especial a través de Apple Music, en donde cada integrante tuvo la oportunidad de conducir un episodio de la emisión.

Cuando fue el turno del líder y fundador, Dave Grohl, el músico (como siempre) no pudo evitar el tema Nirvana, y dedicó algunas palabras al proyecto del que formara parte en su adolescencia, al lado de imperecedero Kurt Cobain.

Además de confesar que Nirvana seguiría vigente de alguna manera de no ser por el trágico fallecimiento de Cobain en 1994; Grohl aseguró que su ex-compañero de banda fue probablemente el mejor compositor de su generación.

Más adelante durante la conversación, el ahora líder de Foo Fighters explicó cómo fue iniciar con un proyecto nuevo tras el trauma experimentado al haber perdido a Kurt Cobain.

No quería necesariamente unirme a otra banda. Estaba de luto y la sola idea de sentarme frente a una batería o tocar música me entristecía mucho. Fue incluso difícil encender la radio. Lo bloqueé todo por un tiempo, pero toda mi vida había estado grabando canciones por mi cuenta, solo, donde toco todos los instrumentos y lo mantuve en secreto.

Estaba tan inseguro que no quería que nadie lo escuchara, no me gustaban las canciones, no me gustaban las letras y no me gustaba mi voz; pero sentí que era necesario como una especie de ejercicio creativo o de salida.Dave Grohl.

Dave Grohl para Apple Music, vía Altpress.