Como parte de las actividades promocionales en torno a Medicine At Midnight, el más reciente álbum de Foo Fighters, cada miembro del conjunto ha estado presentando un episodio de Medicine At Midnight Radio a través de Apple Music. Para su edición, el líder Dave Grohl se tomó un momento para reflexionar sobre los orígenes de la banda, el final de su otra banda, Nirvana, y por qué cree que los íconos del grunge seguirían haciendo música hoy día si Kurt Cobain todavía siguiera vivo.

En su episodio, el músico de 52 años de edad sacó a relucir algunas historias de los viejos tiempos que aún poseen cierto valor sentimental para él. Para empezar, habló sobre el meteórico éxito de Nirvana después del lanzamiento de Nevermind en 1991.

El extraordinario proyecto solo pudo producir un álbum más, In Utero de 1993, antes de la prematura muerte de Kurt Cobain. Sin embargo, Grohl cree que si todavía estuviera vivo, Nirvana existiría de alguna manera.

Después de ponerse nostálgico con el recuerdo de los agridulces días con Nirvana, Grohl habló sobre cómo fue comenzar Foo Fighters después de una tragedia tan devastadora.

No quería necesariamente unirme a otra banda. Estaba de luto y la sola idea de sentarme frente a una batería o tocar música me entristecía mucho. Fue incluso difícil encender la radio. Lo bloqueé todo por un tiempo, pero toda mi vida había estado grabando canciones por mi cuenta, solo, donde toco todos los instrumentos y lo mantuve en secreto.

Estaba tan inseguro que no quería que nadie lo escuchara, no me gustaban las canciones, no me gustaban las letras y no me gustaba mi voz; pero sentí que era necesario como una especie de ejercicio creativo o de salida.

Dave Grohl para Apple Music, vía Altpress