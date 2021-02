Hulu ya ha salido con el documental ‘Framing Britney Spears’, así que ¿por qué Netflix no habría de hacer el suyo propio?

Recentemente a través de NME, se dio a conocer que la plataforma de streaming ha tomado la decisión de tomar a este como un proyecto in-house en el que ellos mismos invertirán dinero de sus bolsas para hacer posible un material audiovisual que relate todo lo sucedido con la princesa del pop durante todos estos años.

Con Erin Lee Carr en la dirección, el proyecto que aún no tiene un nombre, pretende competir contra la exhaustiva labor que The New York Times hizo junto a Hulu para relatar la verdad detrás de la historia de Britney.

¿El problema? Mientras que otro documental de Britney siempre es bienvenido y siempre nos va a emocionar, la realidad es que sí se ve como algo muy forzado por parte de Netflix si tomamos en cuenta que lo que hizo TNYT y Hulu, ya generó olas en la industria, como una disculpa pública por parte de Justin Timberlake quien aceptó el haber abandonado a Britney y beneficiarse del bombardeo mediático bajo el cual vivía.

¿No han visto ni un trailer? Por acá se los dejamos. Netflix por su parte, aún tiene que conformar fecha y nombre, peor no dudamos que próximamente lo vaya a compartir.