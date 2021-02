“Profundo”, “sospechoso”, “misterioso”, “inesperado”, así fue como Quentin Tarantino describió no sólo a ‘Joker‘ como escena final, sino como a una obra cinematográfica en general que sí o sí , forma parte de la galería disruptiva de obras que cambiaron a la humanidad en este 2020-2021.

Y es curioso, porque tal y como Tónica reporta, el director dijo que guardó sus opiniones para más tarde, dado a que todo el mundo compartió la suya a partir de uno de “hype“; o sea, la emoción del momento con tal de pertenecer a una moda ó circunstancia, en la que todos amaban ‘Joker‘, y él no.

¿La razón? Decidió no verla en el instante, sino después; ya que todos hubieran hablado y opinado, y su experiencia no fuera sesgada por los medios.

Y le atinó, ¿no? Chequen acá lo que dijo:

“Todo eso fue profundo, no solo era suspenso, no solo enganchó y emocionó, el director violentó a la audiencia. ¿La verdad? No porque el Joker es un jodido loco, es porque el personaje de ‘Robert De Nirio’ no es un villano y eso se tiene que hacer saber.



Parece un idiota, sí, pero no es más idiota de lo que David Letterman fue. No merecía morir, la verdad”.