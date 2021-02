Oficialmente ya nadie puede decir que “TikTok es una plataforma sólo para jóvenes y los mayores de 30 se ven mal utilizándola”.

Lo que comenzara como una app para hacer pequeños retos y compartir contenido rápido en video, ahora ha evolucionado a un imaginario virtual donde conviven diferentes generaciones a través de miles de diferentes canciones. Y dentro de ese imaginario existe Amy Hawkins, una tatarabuela de 110 años quien a través de la cuenta de su tataranieta, Sacha Freeman, nos presentó un emotivo de ‘It’s A Long Way To Tipperary’ by John McCormack.

“Cuando tenía 14 años –hace demasiado, demasiado tiempo– siempre soñó con ser famosa y que el mundo la pudiera ver. Hoy a sus 110 años, definitivamente no puede creer que lo haya logrado de alguna forma.



Y aunque en sí no entienda qué es “TikTok”, sí entiende qué es el internet y comprende que puede hacer famoso a cualquiera”. Rosemary Morris, hija de Amy Hawkins y bisabuela de Sacha.

¿Lo pueden creer? El l video de Hawkins tiene más de 100,000 vistas y no parece dejar de crecer. Y es que ya en el pasado Amy había alcanzado las noticias gracias a que desde hace algunos años ya, es considerada la persona más grande de todo Gales, y por ello siempre está en el ojo de los medios de comunicación.