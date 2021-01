Nos encontramos a punto de cumplir 12 meses sin conciertos ni festivales en la Ciudad de México debido a la pandemia global del Coronavirus. Por supuesto, muchos melómanos capitalinos aún recuerdan, entre nostalgia y melancolía, cuál fue el último evento al que asistieron antes de que el virus de origen asiático cimbrara por completo nuestro manera de disfrutar la vida.

Fue el 15 de marzo del 2020 (después de Vive Latino) que las autoridades de la CDMX anunciaron el primer cierre total en la capital, respondiendo a la Fase 2 de contingencia por Coronavirus, que en aquel entonces contemplaba la cancelación de eventos sociales con más de mil personas, así como el refuerzo de filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A casi un año del brote de Coronavirus en territorio nacional (el primer caso confirmado se registró el 27 de febrero del 2020), pocas cosas han cambiado en torno a la emergencia sanitaria global, incluyendo la prohibición de eventos multitudinarios.

Los recientes esquemas de vacunación auguran un panorama favorecedor en cuanto a la construcción de la “nueva normalidad”; sin embargo, habrá que ser pacientes porque festivales y masivos serán, con toda seguridad, los últimos en volver. Mientras tanto, tendremos que conformarnos con glorias pasadas.

El último masivo celebrado en la CDMX bajo las reglas de la “antigua normalidad” fue Vive Latino 2020. El festival, uno de los más queridos y con más tradición para los chilangos no estuvo exento de críticas, pues la organización ignoró por completo las cancelaciones internacionales, y llevó a cabo el evento con toda normalidad.

Asistieron más de 40 mil personas (una afluencia notoriamente menor) y a 20 mil de ellas se les realizó detección térmica a la entrada. Únicamente 27 presentaron fiebre, de acuerdo a reportes oficiales.

La agrupación originaria de Linköping, Suecia, fue la última en engalanar la cúpula de cobre del Palacio de los Deportes el 3 de marzo del 2020 como parte de su gira A Final Gig Named Death.

Aquella noche, Ghost se presentó ante más de 12 mil 500 personas y se cree que de dicho evento derivó el primer fallecido por Coronavirus en México. El hombre, de 41 años de edad, murió el 18 de marzo y según su familia, pudo haberse contagiado en el evento del conjunto liderado por Tobias Forge.

El cantautor sinaloense Kurt fue el último en abarrotar las cuatro paredes del Plaza Condesa presentando con rotundo éxito el cierre de su gira internacional ‘En Medio de Este Ruido’.

Contó con la presencia de más de 2 mil fans, quienes a lo largo de 14 románticas canciones recorrieron su trayectoria musical. Gozó de Alex Ferreira y Daniela Spalla como invitados especiales.

Ante más de 14 mil personas, el reconocido pianista griego Yanni se presentó junto a su banda de 10 virtuosos multinstrumentalistas en la colosal Arena Ciudad de México.

Solo no hay que lidiar con el miedo y el pánico, porque en cuanto el pánico y el miedo se apoderan de uno, te hace perder la inteligencia, no piensas correctamente, no tomas buenas decisiones y ¿qué es lo más importante de la raza humana? Es nuestra mente, la inteligencia, así que sean listos, laven sus manos y todo eso y tomen precauciones…

Yanni en declaraciones previas a su concierto para El Universal, 2020.