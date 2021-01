El 1ro de mayo del 2004, los Pixies hicieron una aparición icónica en Coachella donde se reunieron por primera vez y realizaron un set inolvidable luego de una separación que duró más de una década. Ahora, 17 años después, han lanzado un álbum en vivo de aquella presentación.

Algunas de las imágenes del legendario show se incluyeron recientemente en Coachella: 20 Years in the Desert ,documental sobre el festival anual que se lleva a cabo en Indio, California; y ahora se lanzó una grabación de alta calidad de todo el set en los servicios de streaming. El metraje también incluye imágenes de actuaciones de The White Stripes, Arcade Fire, Billie Eilish, Amy Winehouse, Rage Against the Machine y muchos más. Está disponible para ver ahora mismo a través de YouTube.

La cuenta oficial de Twitter de Pixies anunció hoy el lanzamiento del álbum en directo.

Muchos se sorprendieron a principios del 2004 cuando se supo que los Pixies tocarían en Coachella.

Durante muchos años, fue prácticamente imposible imaginar algún tipo de reunión. Charles Thompson (Black Francis), informó a sus compañeros de banda que renunciaba por fax en 1993, poco después de que terminaran un trabajo desalentador en América abriendo para U2 en la gira Zoo TV. Para este punto, la bajista Kim Deal y Black Francis ni siquiera se hablaban, y ese silencio se mantuvo durante más de diez años.

Entonces, ¿por qué se reunieron? Se dice que ninguno de ellos la estaba pasando bien financieramente en aquel momento, y su leyenda había crecido hasta un punto en el que una gira de reunión resultaba muy lucrativa.

“Nadie fue estafado”, dijo Thompson en Fool the World: The Oral History of a Band Called Pixies (el libro de Josh Frank y Caryn Ganz sobre el conjunto alternativo).