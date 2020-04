Hoy es un día triste para la industria de la música y los festivales. En este momento, siendo las 14:00 hrs. (tiempo del centro de México), se estarían abriendo las puertas de la vigésimo primera edición del festival Coachella, en Indio, California, para recibir a más de 100 mil personas y más de una centena de músicos.

Rage Against the Machine, Frank Ocean y Travis Scott encabezarían el festival a lo largo de dos fines de semana, junto con esperadísimos actos como Thom Yorke, Lana del Rey, Run the Jewels, Banda MS, Calvin Harris, Flume y muchos, muchos más.

Hoy, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19, el festival ha sido pospuesto para la segunda mitad del año, al igual de casi todos los festivales de primavera y verano del mundo entero.

Hoy, miles de personas estarían bajo un Sol de 40º centígrados en los famosos Empire Polo Fields, pero en su lugar, fans y organizadores están en casa para luchar contra esta pandemia que ha paralizado a todo el mundo.

En honor a que hoy daría inicio Coachella 2020, YouTube ha publicado finalmente el documental original Coachella: 20 Years in the Desert, el cual retrata la historia del festival a través de sus mejores presentaciones y entrevistas especiales con bandas, staff, público y organizadores.

Coachella: 20 Years in the Desert