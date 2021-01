¡Buenas noticias para los amantes del cine de terror! De manera completamente gratuita y por tiempo limitado; siete títulos fundamentales del género estarán disponibles a través de YouTube.

¡Así como lo lees! Universal Studios ofrece un regulo inmejorable para los amantes del cine de terror clásico y hará disponibles, durante una semana entera, siete largometrajes debutados entre la década de los treinta y los cuarenta, pioneros en su tipo, y que corresponden a la famosa terna de Monstruos de Clásicos de Universal.

Se trata de los monstruos que aparecen en las películas clásicas de terror de Universal Pictures, en su mayoría basados en criaturas clásicas de la literatura, y que incluyen los que aparecen en las películas The Phantom of the Opera, Dracula, Frankenstein, The Mummy, The Invisible Man, The Bride of Frankenstein, The Wolf Man y Creature from the Black Lagoon.

El universo de los Monstruos Clásicos de Universal es una franquicia de películas iniciada con The Phantom of the Opera (1925) y finalizada con The Creature Walks Among Us (1956). Sus estrellas recurrentes fueron Bela Lugosi, Boris Karloff y/o Lon Chaney Jr; y es catalogado como el primer universo cinematográfico de la historia.

Los lanzamientos se producirán durante tres días consecutivos, y cada film permanecerá disponible para ser reproducido por una semana. Las películas estarán disponibles en el canal de YouTube Fear: The Home Of Horror.

Programación

15 de enero:

Drácula (1931)

La Momia (1933)

16 de enero:

El doctor Frankenstein (1931)

La novia de Frankenstein (1935)

17 de enero:

El hombre invisible (1933)

El hombre lobo (1941)

Abbott y Costello contra los fantasmas (1948)