A pesar de que muchos sufrimos por la noticia de saber que Dr. Dre se encontraba en una situación médica de muchísimo cuidado, sitios como The Life Of Best Fit han reportado que según avances médicos, el legendario productor e ídolo del rap vieja/nueva/futura escuela, se encuentra fuera de peligro.

Tras haber sido diagnosticado con un aneurisma cerebral, y puesto bajo cuidados intensivos en el Cedars-Sinai Medical Center de la ciudad de Los Ángeles, el mundo del hip-hop se conmovió al temer por la salud del legendario artista.

Sin embargo, hoy ha publicado directamente desde su cuenta oficial de Instagram que se encuentra bien de salud y recuperándose rápido gracias al equipo experto que lo rodeó y trató durante la crisis.

Mientras que hoy, el mundo entero se encuentra llenando las redes sociales de amor y apoyo hacia el artista, vale mucho la pena recalcar que el mensaje de amor que más nos ha sacado lágrimas fue el de Ice Cube y no por su “texto“, sino por la relación que han tenido desde N.W.A, el beef por el que vivieron tras su separación, y el reencuentro tan emotivo que eventualmente sucedió entre los dos ya convertidos en estrellas del género.

¡No puedes dejar al rap, Dr. Dre! El juego te necesita: