La franquicia de superhéroes más exitosa y redituable del mundo se está preparando para darle a todos sus fanáticos más historias y personajes memorables; con diversos rumores y sospechas con respecto a como evolucionará el enredado pero interesantísimo multiverso del UCM.

Por una parte tenemos a Spider-Man 3, la muy anticipada saga protagonizada por el británico Tom Holland, en torno a la cual se han revelado algunos interesantes detalles. La nueva película de Marvel se estrenará en 2021, y será la tercera película independiente del héroe desde su salto al Universo Cinematográfico de Marvel en 2016 y se rumorea que la próxima entrega unirá a tres generaciones del héroe arácnido.

Se cree que actores de las tres “épocas” de las películas de Spider-Man aparecerán en la próxima cinta (Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland), y profundizará en el “multiverso” de Spider-Man, tal y como lo hizo la película animada Into the Spider-Verse de 2018.

Se ha confirmado que el actor Alfred Molina volverá a interpretar su papel del villano Doctor Octopus en la nueva película de Spider-Man, según The Hollywood Reporter. La participación de Molina se rumoreaba por primera vez el mes pasado, cuando, según los informes, se le vio en el set de la película, que actualmente se está filmando en Nueva York, Atlanta, Los Ángeles e Islandia.

El ganador del Oscar, Jamie Foxx, quien interpretó al villano Electro en The Amazing Spider-Man 2 de 2014, también protagonizará la nueva película, que realmente reuniría a las tres generaciones de películas de Spider-Man.

También se espera que Kirsten Dunst regrese como la querida MJ de la trilogía dirigida por Sam Raimi; y se cree que tanto Andrew Garfield como Emma Stone volverán a interpretar sus papeles de Peter Parker y Gwen Stacey, respectivamente.

Por su parte, la afamada primera entrega de Dr. Strange (2016) también empieza a revelar el reparto que conformará su segunda parte, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que tiene una fecha tentativa de lanzamiento para marzo del 2022.

De acuerdo a Deadline, Rachel McAdams regresará en su papel de la compasiva Dra. Palmer, mientras que Benedict Cumberbatch regresa en el protagónico del Dr. Stephen Strange.

También se espera que Benedict Wong y Chiwetel Ejiofor repitan sus papeles de la película original como el guardián Wong y el compatriota convertido en némesis de Strange, Karl Mordo, respectivamente. Elizabeth Olsen ha sido elegida para repetir su papel de Scarlet Witch, también conocida como Wanda Maximoff. Recientemente se reveló de que la joven Xochitl Gómez (El Club de las Niñeras) será una de las nuevas adiciones al reparto.

Los detalles de la trama se desconocen en este momento. La producción comenzará después de que Cumberbatch termine de filmar la próxima película de Spider-Man, donde también interpretará a Doctor Strange.