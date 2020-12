Con 60,000 copias vendidas y un debut que arrancó con una importante presencia en el top de la lista de rock de Billboard, el nuevo disco de Miley Cyrus, Plastic Hearts, ha superado a AC/DC y The Smashing Pumpkins en más de varios niveles dentro de este listado, tal y como lo reporta CoS.

Pero la competencia no es en sí lo más relevante, ya que la verdadera joya de la corona es que, por primera vez desde 2012, cuatro mujeres lideran la lista de rock en el Billboard durante un año. ¿Cuáles han sido? Fiona Apple con su bellísimo Fetch the Bolt Cutters, Hayley Williams con Petals for Armor y Alanis Morrissette con Such Pretty Forks in the Road.

Así que el 2020 no fue todo mal, ¿ó sí? Si lo ponemos en el papel, incluso Miley Cyrus logró destronar el Power Up de AC/DC que parecía no despegarse del No. 1 en las últimas dos semanas.

Por lo que, si no han escuchado lo nuevo de Miley Cyrus en su concepto más rock ochentero que explora algunos de los matices de country que marcó sus orígenes, puede que se estén perdiendo de algo porque nunca está de más darle una oportunidad a un disco.