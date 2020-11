Todo parece indicar que los conciertos y festivales tal y como los conocíamos tardarán un poco más tiempo en regresar; es por ello que el día de hoy retrocederemos 4 años en el tiempo para revivir una de las actuaciones icónicas de Chino Moreno, líder de Deftones, rememorando aquel día en el que se convirtió en el primer artista en ofrecer un show al interior de un volcán.

¡Así como lo escuchas! El 18 de junio de 2016, el músico de Sacramento, California, se convirtió en el primero en actuar dentro de un volcán real como parte de las actividades del Secret Solstice Festival en Reykjavík, Islandia. Moreno y 20 fanáticos descendieron 400 pies dentro del volcán Thrihnuagigur para un concierto único en la vida dentro de la cámara de magma inactiva del volcán.

De acuerdo a lo informado por la BBC News, 20 fanáticos pagaron £1,380 (unos $1,830 dólares) cada uno para asistir al recital. Caminaron dos horas y media a través de campos de lava para llegar al volcán. Luego bajaron ocho personas a la vez dentro utilizando un elevador de limpieza de ventanas adaptado. Se necesitaron seis minutos para llegar a la cámara de magma inactiva, donde las temperaturas estaban por debajo de los 40º grados Fahrenheit.

Una vez ahí, Moreno tocó un mini-set acústico de tres canciones que incluyó “Change (In the House of Flies)” de Deftones; una re-versión a Morrisey; y una más de “Girl Loves Me” de David Bowie, corte incluido en su extraordinario álbum final Blackstar del 2016.

Revive la icónica actuación de Chino Moreno dentro del volcán Thrihnuagigur en Islandia a través del siguiente video 360º.