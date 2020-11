El cofundador de Van Halen e ícono de la guitarra, Eddie Van Halen, falleció en octubre pasado después de sostener una larga batalla en contra del cáncer. En una reciente aparición en The Howard Stern Show el hijo de Eddie, Wolfgang Van Halen, compartió algunos reveladores detalles sobre los problemas de salud de su padre.

Desafiando aquella terrible predicción, Eddie recibió tratamientos alternativos para el cáncer en Alemania. “Hagan lo que hagan allí, es increíble porque tuve tres años más con él“, dijo Wolfgang.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que recibiera más malas noticias; tuvo un accidente de motocicleta en 2019 y descubrió que tenía un tumor cerebral. Después de eso, dijo Wolfgang, “la m**rda siguió amontonándose y amontonándose. Simplemente nunca cesó”.

En la misma entrevista Wolfgang dijo que, como se había adelantado, una gira de reunión de Van Halen con Michael Anthony, Sammy Hagar, David Lee Roth e incluso Gary Cherone estaba en consideración. El “kitchen-sink tour“, como lo llamó Wolfgang, habría sido “jodidamente asombroso” de no ser por la salud de Eddie.

En ese momento, papá no pudo. Las cosas empezaron a ponerse realmente mal a principios de 2019.

Wolfgang también habló sobre la “tonelada de cintas” de material inédito que dejó su padre, diciendo que “tardarían mucho en leerlas”.

Esa no es la prioridad en este momento. No puedo establecer una línea de tiempo. Habrá un momento en que lo revisaremos. No en el futuro previsible.

Wolfgang Van Halen para The Howard Stern Show.