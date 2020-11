Esta no es la primera vez que la NASA y su equipo de registro sonoro, perteneciente a la división de exploración basada en sistemas robóticos que exploran nuestra galaxia, se involucra no sólo con la música sino con el mundo del cine. Y aunque en el pasado, Hollywood haya utilizado estos registros para incorporarlos en sus thrillers del espacio, el día hoy los exploradores galácticos nos sorprenden con algo completamente diferente: una playlist titulada ‘Sinister Sounds of the Solar System’.

Conformada por 14-terroríficos-tracks que no son más que sonidos auténticos captados en lo más profundo y obscuro del espacio.

Dentro de ellos, destacan los modelos de vehículos y antenas que fueron utilizados para captarlos.

Notarán, que mientras que el Chandra X-Ray registra los picos de sonido con “sintetizadores“, el InSight Lander Martian lo hace con “clicks“.

¡Chéquenlos por acá! Y si se vuelven fans, dense una vuelta por estos increíbles posters que han mandado a diseñar para anunciar la playlist, y dar pequeños brincos al pasado de cuando Hollywood y NASA colaboraban más seguido en estas aventuras sonoras. (¡Click aquí!)