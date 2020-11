En 2003, una rumor comenzó a correr entorno a una banda conocida como The Network.

La misma, procuraba mantener la identidad de sus integrantes como secreta, aunque para el mundo entero era obvio que Billie Joe Armstrong formaba parte de la alinación (lo cuál hace mucho sentido considerando que justo la primera década del 2000, fue una extremadamente activa para él y Green Day en general).

Hoy, pese a que Billie insiste en que no tiene nada que ver, el músico ha compartido una story (que ya bajó) que no sólo anuncia el regreso de The Network después de 17 años de silencio, sino que además promete un nuevo álbum titulado Money Money 2020 Pt. II y que, en efecto, sería el segundo material de estudio de la banda después de su debut en el 2003, Money Money 2020 (hace sentido que regresen este año, ¿no?).

Pero nos preocupemos, que lo podemos ver en el Instagram oficial de la banda-no-banda de Billie Joe Armstrong mejor conocida como The Network.

¡Escuchen la canción completa en su IGTV!