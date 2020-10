Puede que la continuación de ese emocionante e inesperado final de Breaking Bad, no haya sido tan buena y necesaria como los creadores de la serie y película pensaron. Sin embargo, lo que sí no podemos negar es que la selección musical fue una belleza, y es por eso mismo que todo el soundtrack original del largometraje estrenado en Netflix, recibirá su propia versión en vinilo.

Conformado por dos LPs con un degradado especial y un aspecto tie dye, este bundle incluirá los 26-tracks de la película que incluye joyitas como “Call Me The Breeze” de Lynyrd Skynyrd, “Static On The Radio” de Jim White & Aimee Mann, y el track exclusivo de la película compuesto por Chloe x Halle que lleva por título “Enchanted”.

Diseñado por Matt Talbot, cada uno de los trazos que aparece en la imagen de estos vinilos, relatan paso a paso la trayectoria de Jesse Pinkman durante la película.

¡Es increíble en realidad! ¡Checa cómo luce y adquiérelo por acá!