Con la llegada de películas como ‘Dr. Strange in the Multiverse Of Madness’ & ‘Wandavision’, absolutamente todo el MCU está a punto de cambiar, y Spider-Man y sus futuras películas están incluidos.

Tras el fuerte rumor de que tanto Andrew Garfield como Tobey Maguire aparecerán al final de ‘Spider-Man 3’, que por cierto apunta a tener muchísimo de su versión animada “Into The Spiderverse”, ahora parece ser que Tom Hardy se unirá al elenco de esta película ya que diferentes circunstancias están vinculando a todas las versiones de Spider-Man con el multiverso y la siguiente película del joven arácnido.

Según reporta el sitio The Direct, en el mes de octubre se confirmó que Sony dio luz verde para que Jamie Foxx participara como Electro en ‘Spider-Man 3‘, lo cuál, lejos de “sorprender”, sólo da seguimiento a lo sucedido con J.K Simmons y su aparición en ‘Far From Home’ como J. Jonah Jameson Jr., indicando que Sony y Disney están comenzando una fuerte sinergia y que muy probablemente, el multiverso ya esté abierto; sólo falta terminar de unir los puntos, a los actores y hacer de la siguiente película de Tom Holland, la épica tercera entrega de Spider-Man, y la siguiente gran puerta hacia la fase 4 del MCU.