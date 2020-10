Mikey Sutton se ha convertido en el “tipster” oficial del sitio WeGotThisCovered, el cuál ha sido nuestro portal favorito para enterarnos de cosas en el mundo del cine mucho antes que los demás.

Ahora, Mikey ha asegurado que dentro de las negociaciones de lo que será ‘Spider-Man 3‘ bajo el protagonismo de Tom Holland, nombres como “Tobey Maguire” y “Andrew Garfield” han salido a conversación.

¿La razón? El MCU se encuentra en una etapa de transición necesaria; viejos actores de alto renombre y status dentro del universo Marvel como Robert Downey Jr. y Chris Evans, se han retirado definitivamente de sus papeles y colgado la toalla tanto como actores como personajes (recordarán que en ‘Endgame’ Tony muere y Rogers se retira), por lo que de ahora en adelante, nuevos actores tendrán que ser presentados y unidos a una nueva dinámica con más personajes por descubrir.

Pero, ¿cómo hacer eso? Al parecer la llegada de películas como ‘Wandavision’ y ‘Dr. Strange in the Multiverse Of Madness’, serán las que sienten el precedente para que esto suceda.

Por su lado, ‘Wandavision‘ será la película que conecte a los X-Men con el MCU de manera oficial, dado a que en el cómic esto se le conoce como ‘House Of M‘ y es un error en el Multiverso provocado por Wanda donde hace que los mutantes sean ahora la mayoría y los “humanos” la minoría, lo que al final resulta en la caída del reinado de Magneto y la decimación de los mutantes.

Esto sería tan sólo el inicio de una forma de realizar todos los crossovers que unan a todos los súper héroes de Marvel regados entre diferentes estudios (Sony, Disney, etc).

Y con la llegada de la siguiente película de Dr. Strange, la cuál está pensada a tener más peso sobre el MCU que la de Spider-Man, las cosas cambiarían para todos los demás héroes como lo es Peter Parker y los eventos que culminaron en su última película.

¿Dando por conclusión? Una siguiente película en la que Peter Parker se embarque en una cruzada por limpiar su nombre mientras lucha contra uno que otro súper villano que no le hará las cosas tan fáciles y que además con todos los cambios que habrá en ‘Wandavision‘ y ‘Dr. Strange 2‘, seguramente tendrá que recurrir a versiones de Spider-Man de otras realidades, y ahí sería donde entrarían Tobey & Andrew, quienes como reporta Mikey –el tipster oficial del sitio WGTC– entrarán en la última escena de ‘Spider-Man 3‘.

¿La ven posible? ¡Sería genial!