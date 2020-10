El proceso legal en torno a la polémica tutela de Britney Spears continúa dando de qué hablar, y ahora, se han dado a conocer las poco favorables declaraciones de su abogado, Sam Ingham, quien asegura que Britney tiene las capacidades de una persona en estado de coma.

Durante las últimas audiencias del caso, en donde Britney Spears pretende prescindir de la tutoría legal de su padre, Jamie Spears; el abogado declaró que la princesa del pop es incapaz de hablar por sí misma ni de firmar ningún documento legal que avale su sentir, pues tiene la capacidad mental de una persona en coma.

Según TMZ, el juez encargado del caso le preguntó a la intérprete de “Oops I Did It Again” si quería que otra persona se hiciera cargo de ella. No obstante, la respuesta la obtuvo por parte de Ingham, quien es el puente entre la corte y Spears ya que la cantante no expresa públicamente sus deseos dado su frágil estado de salud mental.

Los últimos detalles del caso llegan después de que el padre de Britney abandonara su intento por re-contratar al manager Andrew Wallet, a quien Spears catalogó como “poco apropiado” después de su primer trabajo juntos.

Luego del famoso y bien documentado colapso mental de la súper estrella pop en 2007, su padre, Jamie Spears, asumió el rol de cuidador legal y estuvo a cargo de su carrera, finanzas y bienestar durante 12 años.

El pasado 19 de agosto, la cantante de 38 años de edad le solicitó a un tribunal de California que destituyeran a su padre como tutor. A finales del mismo mes Jamie Lynn Spears, su hermana menor, fue nombrada como la nueva administradora de su fortuna.