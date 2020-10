“Señor presidente, la gente está lista para un nuevo comienzo. Es hora de derribar el muro de privilegios que dividen a los ricos de los pobres. Sus políticas han fallado. La guerra no es la solución. Escuche a su gente, señor presidente. Los ojos del mundo lo están observando.” Roger Waters

El 2016 fue un año bastante turbulento; tanto en territorio nacional como para los Estados Unidos. México cerró como el segundo país más mortífero (solo por detrás de Siria) debido a la guerra contra el narcotráfico, que en aquel año se cobró 23 mil vidas. Por su parte, los EE.UU. vivían un intenso periodo de campaña presidencial, con el republicano Donald Trump avanzando ferozmente en contra de la demócrata Hillary Clinton.

Y fue justo en medio de este efervescente clima socio-político (que por supuesto, afectaba a ambas naciones), que Roger Waters se presentó en la plancha del Zócalo capitalino -convocando a más de 200 mil personas- como parte de una serie de presentaciones de la gira The Best of Pink Floyd.

Ni las largas horas de espera, ni el rigor climatológico, fue impedimento para que miles de fanáticos de Waters se dieran cita en la Plaza de la Constitución y disfrutar del show gratuito; una oportunidad sin precedentes para todos aquellos quienes no lo vieron en el Foro Sol.

La maratónica jornada nocturna, que se extendió por espacio de dos horas y media, contempló un setlist de 24 canciones y un solo encore, con todos los éxitos de Pink Floyd. Clásicos como “One of these days”, “Time”, “The Great gig in the sky”, “Money”, “Breathe” o “Wish You Were Here” enloquecieron a la multitud previo a la llegada del obligado bloque político.

Previo a la ejecución de “Pigs on the wing 1” y “Pigs on the wing 2”, Roger Waters criticó abiertamente a Donald Trump; quien meses más tarde, se convertiría en el 45º presidente de los Estados Unidos. También hubo la oportunidad de demandar justicia a nuestro propio mandatario. Enrique Peña Nieto aún lidiaba mediáticamente con la reciente desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de los miles de muertos y desaparecidos por la guerra contra el narco. “Renuncia ya”, se leía en la pantalla de 90 metros que resguardaba a Roger Waters.

Una de las piezas consentidas del público y clásico multi-generacional, “Comfortably Numb”, fue la encargada de cerrar uno de los masivos gratuitos más legendarios jamás vividos en el Zócalo de la Ciudad de México. Una noche que siempre valdrá la pena revivir.