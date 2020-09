El día de hoy retrocederemos más de 20 años en el tiempo para recordar la incandescente -literalmente hablando- presentación de Red Hot Chili Peppers como acto estelar de la edición 1999 del festival Woodstock; la re-imaginación contemporánea de la celebración de paz y amor del evento original de 1969, y que lamentablemente se convirtió en un caos violento.

Las tensiones aumentaron a lo largo del mal planificado festival, que tuvo lugar en el asfalto hirviente de la base de la Fuerza Aérea Griffiss en Nueva York del 22 al 25 de julio de 1999; mientras los asistentes al concierto eructaban en ira por el hacinamiento, el sobre-calentamiento, los precios excesivos en la comida y agua, y la falta de personal capacitado.

Actos tan importantes como Metallica, The Offspring o Rage Against the Machine fueron parte de la jornada musical, pero sin lugar a dudas, las dos bandas que se llevaron la noche -y los reflectores- fueron Limp Bizkit y Red Hot Chili Peppers.

Por su parte, RHCP fueron los encargados de clausurar las actividades del día domingo, sin saber que su actuación se convertiría en un hervidero de caos y confusión. La agrupación eligió un momento bastante desafortunado para, irónicamente, hacer un cover de “Fire” de Jimi Hendrix, justo cuando comenzaron a estallar incendios reales en los terrenos del festival.

“Recuerdo que nos estábamos preparando para tocar, e iban a hacer un tributo al intérprete original de Woodstock ’69, Jimi Hendrix” explicó el baterista, Chad Smith. “Su hermana vino a nosotros y dijo, ‘Sé que ustedes tocan canciones de Jimi Hendrix. ¿Qué piensan sobre hacer una antes, como último tema previo al tributo, saben? Sería una buena transición’, y pensamos, ‘Está bien, eso suena genial'”.

Sin que la banda lo supiera, el grupo anti-violencia PAX, que planeaba organizar una vigilia anti-armas durante “Under the Bridge”, había distribuido alrededor de 100.000 velas a los fans. Desafortunadamente, la ceremonia de encendido de velas se volvió en un acto muy poco pacífico, ya que los asistentes las usaron para encender hogueras que ardían fuera de control.

Y comenzaron los disturbios. Los autos fueron volcados, los cajeros automáticos y las casetas de los vendedores fueron saqueadas, y finalmente, se llamó a la policía del estado de Nueva York y autoridades locales para lidiar con el caos incontrolable.

Al final del largo y caluroso fin de semana, hubo 44 arrestos, aproximadamente 10,000 fanáticos que necesitaban tratamiento médico, y ocho casos reportados de agresión sexual. El San Francisco Chronicle lo nombró como el infame día en que murió la música para la generación de los noventa.