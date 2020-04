Demos un breve viaje en el tiempo. Vayamos de vuelta a 1999, un poco más de dos décadas atrás y exploremos el terreno. Existía MTV (con verdaderos videos de música), Nickelodeon animaba nuestras tardes y apenas unos pocos tenían acceso a un Internet de dial-up con velocidades que hoy desesperarían a usuario de la red.

En 1999 también ocurrió un hito generacional que muy pocos melómanos han podido olvidar al día de hoy, el festival Woodstock 1999. Fue la tercera iteración del festival original de 1969, y la cual se realizó a solo cinco años de su segunda edición de 1994, un patrón que -claramente- nos indica que en los años 90, la cultura de los festivales aún estaba en pañales.

Woodstock ’99 no es en definitiva un festival que compartes con tus amigos por “haber estado ahí”. Prácticamente, cualquier persona que pisó los terrenos de la base militar en Rome, Nueva York, en el verano de 1999 podría ser considerada como un espécimen único y que seguro tendría las mejores historias para contar.

Pero aún con Internet lento, uno aún muy lejano del nacimiento de las plataformas actuales (como Facebook, YouTube o Instagram), la tecnología nos acercó al mejor festival de los años 90 gracias a que la cadena HBO transmitió en vivo la gran mayoría de las actuaciones de Woodstock ’99: Metallica, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, The Offspring, Jamiroquai, Korn y, por supuesto, Limp Bizkit.

En esos días, la banda liderada por Fred Durst subió al escenario de Woodstock ’99 con dos álbumes en el bolsillo: Three Dollar Bill, Y’all$ y Significant Other, con los cuales ya habían acumulado una jugosa base de fans, principalmente en Norteamérica.

Pero fue con su presentación de una tarde de julio del ’99 cuando el mundo entero en verdad pudo descubrir el fenómeno que provocaba la banda con sus frenéticas explosiones y los disruptivos disfraces de Wes Borland, hoy guitarrista del género nu metal.

Así que, para hacerte sentir joven una vez más, abajo recordamos la histórica presentación de Limp Bizkit en Woodstock 1999, con momentos destacados como “Show Me What You Got”, “Re-Arrenged”, “Nookie” y, por supuesto, el final con “Faith” cuando Fred Durst cantó sobre un pedazo de madera sobre el público.