No debe ser fácil estar y salir de una banda. Mucho menos cuando la razón de tu partida se debe a qué un miembro legendario de la misma va a regresar y por ello, los demás lo prefieren a él que a ti.

Pero, ¿Qué se le puede hacer cuando se trata de competir contra John Frusciante?

Nada y Josh Klinghoffer lo sabe, y es por eso que tras haber sido despedido de los Red Hot Chili Peppers, el guitarrista y también multi-instrumentista ahora se ha enfocado en seguir su propio camino y desarrollar así un nuevo proyecto solista.

Titulado ‘I Don’t Feel Well‘, este album será el segundo bajo el pseudónimo de Pluralone, mismo que ya ha utilizado en el pasado y al cual le dará seguimiento ahora que nos presenta su primer nuevo sencillo: “The Night Won’t Scare Me“.

Puede que muchos no le hayamos dado una oportunidad a Josh en el pasado, pero en definitiva su labor como músico es bastante interesante.

Así que, ¿Que tal que volvemos a empezar? Chequen por acá el sencillo y conozcan el arte y tracklist.

Tracklist:

1. “Red Don’t Feel Well”

2. “The Night Won’t Scare Me”

3. “Carry”

4. “The Report”

5. “Steal Away”

6. “Mother Nature”

7. “Knowing You”

8. “Plank”

9. “Don’t Have To”

10. “I Hear You”