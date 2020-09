David Brewis, ex-integrante de New Tellers y ahora guitarrista y compositor de Field Music, ha decidido tomar sus redes sociales para dedicarle una pequeña canción a nada más y nada menos que Noel Gallagher, mitad de Oasis y ahora, gran detractor de usar cubrebocas.

Y O.K, todos tienen derecho a opinar, pero cuando eres una figura pública que además, funge como un líder de opinión para miles de personas alrededor del mundo que te siguen y admiran, que incites a que la gente sea irresponsable entorno a una pandemia global que le ha arrebatado la vida a más de un millón de personas, entonces tu opinión debe ser más cuidadosa.

Sin embargo para Noel esto no ha sido así. Recientemente el músico comentó que todo el asunto de los cubrebocas le parecen una farsa y que se niega rotundamente a seguirlos utilizando.

Y frente al excesivo número de contagios y el creciente desinterés por los cuidados respectivos que deberíamos de tener como población hacia la pandemia, David Brewis decidió escribirle una breve pero precisa canción a Noel.

¿Creen que Liam esté de acuerdo? ¿O que más bien celebre junto con Brewis el hecho de que su hermano es un auténtico imbécil? La canción se titula “Oh Noel” y en ella podrán escuchar frases que hacen énfasis en que lo importante de utilizar el cubrebocas, no se trata de si te contagias o no, sino de que seas portador y no andes contagiando a personas que no tienen las mismas defensas que tú.

Escúchenla por acá: