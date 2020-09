Pese al paso de los meses, la pandemia por el Coronavirus continúa dejando estragos a su paso, tanto en el sector salud como en el económico, y aunque las restricciones para mitigarlo han ido reblandeciéndose, es importante recordar que el uso de careta/ cubrebocas, así como mantener sana distancia, son elementos vitales para mantener los contagios del virus al margen.

A estas alturas es algo que ya todos deberíamos de saber; menos Noel Gallagher, quien se rehusa a creer la eficiencia de dichas normas.

Recientemente, el mayor de los hermanos Gallagher ofreció una entrevista para el podcast de The Matt Morgan, en donde aseguró que el uso de cubrebocas “es una tontería“, y que no evita la propagación del Coronavirus.

Todo el asunto es una tontería. Se supone que debes usarlos en Selfridges -una tienda departamental en UK-, pero puedes ir al pub y estar rodeado de otras personas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges ‘.

Cubrirse la nariz y la boca es obligatorio por ley en todas las tiendas y supermercados del Reino Unido. También es obligatorio en el transporte público, y Gallagher recordó cómo se negó a usar careta en un reciente viaje en tren a Manchester.

Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿puedes ponerte la máscara?, porque la policía del transporte subirá y te multará con mil libras’, pero no tienes que ponértelo si estás comiendo (…) Escúchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas jodidas libertades “.

Noel Gallagher