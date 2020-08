Desafortunadamente; ni en en medio de una clima de contingencia sanitaria global descansa la piratería, pues desde la semana pasada se ha reportado la filtración de Tenet y New Mutants, dos cintas cuyo estreno teatral se ha visto afectado por la pandemia del Coronavirus.

Ambas copias fueron grabadas con cámara de bastante mala calidad: Al menos una tiene subtítulos en coreano y otra tiene subtítulos en alemán.

Por su parte, no está claro qué tan ampliamente vistas fueron las copias ilegales de Tenet, pero se produce cuando los cines están iniciando una importante campaña para llevar al público de regreso a las salas que han estado cerradas durante meses debido al COVID-19. Warner Bros. inició una agresiva campaña para retirar las copias ilegales de Tenet, que aún está en desarrollo.

Mientras tanto, The New Mutants de Disney/Fox se estrenó la semana pasada en el mercado extranjero (Corea del Sur, Reino Unido, Francia y Alemania) con una apertura bastante solida, reuniendo $53 millones de dólares. No es inusual que los principales estrenos de Hollywood sean pirateados días, e incluso horas, después de su debut en los cines. Como señala TorrentFreak: