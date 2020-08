Ha llegado el momento de ponernos nostálgicos y retroceder un año en el tiempo -cuando éramos felices y sí lo sabíamos- para disfrutar de la presentación de Keane como parte de festival Corona Capital 2019.

Luego de 7 largos años de espera, la agrupación liderada por Tom Chaplin volvió a territorio nacional para presentarse como acto estelar de jornada final de Corona Capital, con un espectáculo lleno de emociones que arrancó poco después de las 9 de la noche con algunas fallas técnicas, aquellas tan famosas y propias de los espectáculos en formato festival.

“Saben, hay dos razones por las que decidimos volver: Una, porque tenemos muchas canciones; y otra, porque queríamos verlos, gente increíble, fans nuestros. Después de Reino Unido esta es nuestra primer parada, queríamos venir primero a México” dijo Chaplin para enloquecer a sus miles de admiradores capitalinos.

Luego del inconveniente de audio suscitado en “Disconnected”, el setlist arrancó con “Bend and Break”, corte del 2004 extraído del álbum Hopes and Fears. El show, que se extendió por espacio de 90 minutos, incluyó los clásicos infaltables del conjunto de Battle, Inglaterra, como “Everybody’s Changing”, “This Is The Last Time” y “Somewhere Only We Know”; así como canciones de su más reciente material discográfico, Cause and Effect (2019), que ofreció sencillos como “Love Too Much”, “The Way I Feel” o “Phases”.

“Una de las razones por las que decidimos juntarnos fue porque consideramos que teníamos un buen repertorio de canciones que podíamos tocar. Pero sobre todo, decidimos hacerlo porque queríamos verlos a ustedes”, dijo el ensamble rumbo al final de la noche

Al filo de las 22 horas, la presentación de Keane como parte de festival Corona Capital 2019 llegó a su fin, dejando un halo de nostalgia y emotividad a su paso. Disfruta de su increíble presentación a continuación, y en calidad HD.