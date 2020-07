Si te consideras fanático de la obra del misterioso artista británico Banksy, entonces no querrás perderte la oportunidad de adquirir Banksy: You Are An Acceptable Level of Threat and if You Were Not You Would Know About, un nuevo libro de tapa dura que compila las obras más destacadas del creador anónimo.

El tomo de 248 páginas presenta una colección masiva de fotografías que destaca piezas icónicas de Banksy; que van desde sus primeros graffitis en Bristol a finales de la década de 1990, hasta la pieza Seasons Greetings, que se presentó en la víspera de la Navidad 2018. En pocas palabras, la nueva edición literaria narra toda la carrera de street art que ha construido el escurridizo artista a lo largo de 30 años de trayectoria.

Por supuesto, el libro posee una sección honorífica dedicada a Love is in the Bin, la intervención artística de Banksy del 2018 que contempló la auto-destrucción de su obra Girl with Balloon (2006) inmediatamente después de haber sido subastada en el Sotheby’s de Londres por la cifra récord de $1,341,559 dólares.

Además, las imágenes que retratan su monumental espectáculo de Dismaland, pinturas y esculturas de medios mixtos del Hotel Walled Off, las obras de arte inspiradas en Basquiat en las paredes del Barbican Centre, así como sus nuevas obras ubicadas en Gaza y Nueva York, también se destacan en el libro.

Las extensas descripciones para ayudar a los lectores a comprender el contexto detrás de las piezas e intervenciones antes mencionadas también se incluyen en el compendio que mide ocho por diez pulgadas, y que ya está disponible en Amazon por $32.22 dólares más gastos de envío.