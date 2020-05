Pearl Jam, Dave Matthews, Brandi Carlile, Sir Mix-A-Lot y Macklemore son algunos de las bandas y artistas confirmados para actuar completamente en vivo (sí, en vivo) en el nuevo evento virtual All In WA: A Concert For COVID-19 Relief, el cual se realizará el próximo 7 de junio a través del canal oficial de Amazon en la plataforma de videojuegos Twitch.

Y bueno, como es de imaginarse, el nuevo evento virtual tendrá el propósito de recaudar fondos para continuar con la lucha contra el COVID-19, pero con un detalle muy especial.

Jeff Bezos, CEO de Amazon (el hombre más rico del planeta hoy en día), pondrá un dólar por cada dólar donado (con un límite de $25 millones de dólares). Así que si quieres poner tu grano de arena en la lucha contra el Coronavirus, esta iniciativa duplicará el valor de tu donación.

La transmisión del evento All In WA: A Concert For COVID-19 Relief iniciará el Domingo 7 de junio a las 9:00 pm MEX / 10:00 pm CHI / 11:00 pm ARG y la podrás ver completamente en vivo en www.twitch.tv/amazonmusic. Una vez que termine la transmisión del concierto en vivo, éste estará disponible en Amazon Prime.

Mira a continuación un avance del nuevo festival virtual con Pearl Jam, Dave Matthews, Macklemore y más, y lee el comunicado de Amazon sobre el evento All In WA: A Concert For COVID-19 Relief aquí.