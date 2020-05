No es como que no hayamos sabido “nada” de las hermanas HAIM en toda la cuarentena. Quien les haya seguido de cerca, sabrá que hace no mucho iniciaron una especie de “live streams” en los que las tres, daban algo así como clases de baile no sólo para “ejercitar” sino también para entretener y conectar con su público a través de una dinámica divertida.

HAIM ZOOM DANCE CLASS enter your details to join pic.twitter.com/pbcUBbW1oQ — HAIM (@HAIMtheband) May 13, 2020

Sin embargo, hoy la banda nos sorprende de nuevo con el estreno de un nuevo sencillo titulado “Don’t Wanna” que llega gracias a la co-producción de Ariel Rechtshaid y Danielle Haim, además de la participación de Rostam quien además de también involucrarse en la producción del track, formó parte fundamental del desarrollo de la letra.

Este es el tercer sencillo de la banda rumbo al estreno de ‘Women in Music Pt. III’, su próximo material de estudio desde ‘Something To Tell You’ liberado en 2017.

El track, sigue un ritmo pop de índole alternativo que ha caracterizado a la música de HAIM durante toda su carrera. Y aunque quizás no suena mucho a que se hayan separado de su línea convencional, cabe mencionar que es muy refrescante el poder escuchar música nueva de la banda.

¡Chéquenlo aquí!