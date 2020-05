Después de mucho ir y venir, el cuarteto inglés de synth pop e indie rock The 1975 finalmente ha lanzado hoy (Viernes 22 de mayo) su esperado cuarto álbum de estudio titulado Notes on a Conditional Form.

El nuevo álbum de The 1975 se convierte en automático en el sucesor del aclamado A Brief Inquiry into Online Relationships de 2018, e incluye colaboraciones de artistas y personalidades como FKA twigs, Phoebe Bridgers, la activista sueca Greta Thunberg y muchos más.

Previo a su lanzamiento, The 1975 habían estrenado ocho sencillos que, eventualmente, llegaron al tracklist oficial de Notes on a Conditional Form, entre los cuales están “The 1975”, “People”, “Guys”, “The Birthday Party”, “Jesus Christ 2005 God Bless America” y “Me & You Together Song”.

Escucha a continuación el esperado cuarto esfuerzo discográfico de The 1975 a continuación.