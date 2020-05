¡Atención, fans de Studio Ghibli! La famosa página de LEGO para recibir ideas de fans (conocida como LEGO Ideas) ha publicado el proyecto de un mega set inspirado en las películas de Hayao Miyazaki, ¡y se ve espectacular!

El nuevo proyecto, llamado simplemente LEGO Ghibli, fue creado por un dedicado fan del famoso estudio japonés y está basado en cuatro de sus mejores películas, las cuales son Spirited Away (mejor conocida como El viaje de Chihiro), Howl’s Moving Castle, My Neighbor Totoro y Castle in the Sky (la primera película de Studio Ghibli).

El mega set de LEGO de Studio Ghibli comprende más de 1,800 piezas junto con cuatro figuras, una para cada uno de los sets individuales.

Ahora, es importante subrayar que este set es una idea, pero como bien lo hemos explicado en artículos similares (como el set de Daft Punk o Gorillaz), LEGO invita a sus fans a subir sus ideas no solo para presumirlas, sino que también los invita a juntar votos para considerar su producción y su lanzamiento al mundo real.

Échale un ojo al impresionante set de LEGO de Studio Ghibli y en este enlace puedes depositar tu voto para que el proyecto se convierta en realidad.