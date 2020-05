Por primera vez en la historia, el famoso concierto en vivo de Prince conocido como Prince and the Revolution: Live ha sido estrenado en plataformas de streaming y lo puedes ver completo tanto en YouTube, así como escucharlo en su totalidad en Spotify y Apple Music.

El icónico concierto de Prince, grabado originalmente en 1985, estará disponible únicamente este fin de semana y tendrá como propósito el de recaudar fondos para el Fondo de Respuesta a la COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud.

Lo más importante de este estreno es que, por cada reproducción del concierto en YouTube, Google pondrá $2 dólares por cada $1 dólar donado, con un tope máximo de $5 millones de dólares. ¡Bien ahí! Ahora, ¡todos a donar!

Prince and the Revolution: Live estará disponible on demand hasta la noche del próximo Domingo 17 de mayo y lo puedes disfrutar de principio a fin a continuación.

También te puede interesar, miembros de Joy Division darán un livestream por el 40 aniversario luctuoso de Ian Curtis.