Han pasado casi 20 años desde el lanzamiento de Morning View (2001), el cuarto material discográfico en la carrera de Incubus certificado doble platino por la Asociación de la Industria de Grabación de América (RIAA), y famoso por la re-invención creativa que significó para la banda, pues se dieron la oportunidad de componer cortes mucho menos agresivos como “Echoes” o “Are You In?”, sin prescindir de aquello que los había posicionado entre el gusto de la gente con temas como “Have You Ever” y “Under My Umbrella”.

Para la realización del álbum, todos los involucrados se mudaron temporalmente a una casa en Malibu, California (sobre la Avenida Morning View), muy cerca de la costa del pacífico. En su momento, el vocalista de la banda, Brandon Boyd, declaró que necesitaban acceso rápido a la playa porque a veces eran “unos mocosos malcriados“.

“Necesitábamos esa salida. Al menos yo la necesitaba. Era bueno escribir música todo el día y decir, ‘Voy a tomarme un descanso, nos vemos en dos horas chicos‘”.

El día de su lanzamiento (23 de octubre del 2001), Incubus ofreció una íntima sesión en los estudios de Sony Music en Nueva York, en donde interpretaron algunos de sus nuevos temas (hoy considerados clásicos de su discografía) incluyendo “Nice To Know You”, “Wish You Were Here” o “Pardon Me”, aunque muchos coincidirán en que la gran ausente de la noche fue “Are You In?”, que tiempo después lograría la certificación de oro por sus altas ventas en Europa.

The Morning View Sessions se lanzó en formato DVD un año más tarde, en mayo del 2002, y además de los temas en directo, incluyó algunas foto-galerías y material detrás de cámaras.

Incubus: The Morning View Sessions