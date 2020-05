Debido a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, la agenda mundial de conciertos y festivales se puso en pausa, por lo que miles de artistas han recurrido a los ya cotidianos livestreams para poder seguir conectados con sus fans y seguidores.

De hecho, el panorama de la música en vivo no es muy alentador, ya que un reciente reportaje de The New York Times revela que los conciertos y festivales podrían regresar hasta otoño de 2021.

Ante la inminente adversidad, algunos artistas comienzan a sacar su verdadero lado creativo, como es el caso de Mads Langer, cantautor de origen danés, quien ofreció recientemente un concierto en vivo, sobre un escenario común y corriente, pero ante una audiencia conformada únicamente de automóviles.

Leíste bien. Así como existen (o existían) los autocinemas, este año llegó al mundo el nuevo concepto de los autoconciertos.

De acuerdo con un reportaje de Forbes, el concierto de Mads Langer se realizó en las afueras del pueblo de Aarhus, Dinamarca, ante 500 personas que se encontraban dentro de sus automóviles, mientras que la señal del concierto se transmitió a sus radios a través del FM.

¿Y qué tal le fue? Pues, según el propio Mads Langer, la propia experiencia fue algo totalmente nuevo para su carrera como músico, pero ha compartido que la respuesta de su audiencia fue más positiva de lo que esperó. Incluso, sus fans pudieron interactuar con él a través de una mega-conferencia por Zoom.

Échale un ojo a las fotos de este peculiar concierto a continuación.