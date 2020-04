Tal y como lo prometieron, The National continúa compartiendo algunas de sus presentaciones más exitosas y el día de hoy le llegó el turno a Guilty Party: Basilica Hudson, un concierto único realizado en 2017 en la icónica Basílica neoyorquina y que vio a la banda en el centro del lugar, rodeada de fanáticos, mientras tocaban en su totalidad el que en aquel entonces fuera su último material de estudio, Sleep Well Beast (2017).

A la banda se unieron en el escenario otros músicos como So Percussion, Buke and Gase, Mouse on Mars y Nadia Sirota, quienes lograron impregnarle una cálida e íntima atmósfera a la presentación.

Guilty Party: Basilica Hudson es el último lanzamiento de la iniciativa de The National para recaudar fondos destinados a su equipo de gira lanzando algunas de sus presentaciones más legendarias. Hace dos semanas, compartieron el metraje de su actuación de 2018 en Primavera Sound.

El sistema de donaciones para el equipo de trabajo de The National continua habilitada a través de la plataforma GoFounMe y hasta el momento han recaudado más de $11,400 dólares.