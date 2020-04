The Mandalorian es uno de los lanzamientos de Star Wars de la nueva generación que mejor han conectado con los fans de la saga. Si bien, la serie no se puede comparar con las películas de la nueva trilogía en términos de ventas y ganancias, su impacto ha sido claramente mayor y Disney lo sabe perfectamente.

Tan es así que la serie de The Mandalorian no solo fue renovada para una segunda temporada, sino que esta semana se dio a conocer que el productor Jon Favreau ya está trabajando en la tercera parte de la serie.

Pero bueno, antes de que todo esto ocurra, Disney+ estrenará el próximo 4 de mayo un contenido más para capitalizar esta exitosa serie, el cual se trata de una serie documental de ocho capítulos sobre The Mandalorian, misma que llegará a través de una nueva plataforma llamada Disney Gallery.

En Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian, el productor ejecutivo Jon Favreau invita al reparto y al equipo a compartir una visión sin precedentes de la realización de la serie, que se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural después de su estreno. Galería Disney: Star Wars: The Mandalorian debuta el día en que la comunidad mundial de fans celebra todo lo relacionado con Star Wars: el 4 de mayo. Se trata de una serie documental de ocho episodios sobre The Mandalorian. Cada capítulo explora una faceta diferente de la primera serie de acción real de Star Wars a través de entrevistas, imágenes y conversaciones dirigidas por Jon Favreau.