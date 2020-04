Si los días de cuarentena ya han terminado con todas las series y películas que querías ver, puede que el buen Wes Anderson tenga algunas recomendaciones que aún no han pasado por tu radar.

En entrevista con el Centro Nacional de Cine e Imagen Animado de Francia, el director de ‘Isle Of Dogs’ ofreció algunas de sus recomendaciones tanto del mundo del séptimo arte, como de la pantalla chica.

Entre sus elecciones en el ramo de largometrajes se encuentra The Conjugal Bed (1963), The Ape Women (1964) y The Big Feast (1973) del italiano Marco Ferreri , esta última, una de sus cintas más exitosas y que Anderson confirmó apreciar “hasta que le dio una segunda oportunidad”. The Westerner (1940) de William Wyler y Station Six-Sahara (1962) de Seth Holt también aparecen en el listado.

Para sorpresa de todos, el cineasta texano tiene una sola recomendación cuando se trata de series o contenidos de TV: ‘Better Call Saul’, el spin-off de ‘Breaking Bad’ que ahora mismo se encuentra estrenando su quinta temporada . “Es simplemente mi serie favorita”, aseguró Anderson.

Mientras tanto, Wes Anderson tuvo que retrasar el lanzamiento de ‘The French Dispatch’, su próxima película, debido a la crisis sanitaria global por el coronavirus. El drama de época, que se situará en la redacción de un periódico estadounidense en Francia contará con las actuaciones de Tilda Swinton, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Bill Murray, Owen Wilson, Benicio del Toro, Timothée Chalamet y más.