The Jaded Hearts Club Band, el supergrupo conformado por Matt Bellamy de Muse, Graham Coxon de Blur, Miles Kane de The Last Shadow Puppets y Nic Cester de Jet, está de estreno con el nuevo sencillo “This Love Starved Heart Of Mine (It’s Killing Me)”, su propia versión del clásico original de Marvin Gaye. Abajo lo puedes escuchar.

El nuevo estreno de The Jaded Hearts Club Band se trata del segundo lanzamiento del supergrupo en lo que va de este año, ya que hace pocas semanas nos presentaron el sencillo “Nobody but Me”, original de The Isley Brothers de 1962.

The Jaded Hearts Club Band nació en 2017 como un proyecto para tocar covers de The Beatles en pubs de Inglaterra, pero desde entonces el supergrupo solo ha diversificado su catálogo con covers de distintos artistas de los 60’s y 70’s.