Después de una larga espera (de casi una década), el aclamado grupo neoyorquino The Strokes ha lanzado su nuevo álbum The New Abnormal, el sexto álbum de su catálogo oficial y sucesor del disco Comedown Machine de 2013. Abajo lo puedes escuchar de principio a fin.

Previamente, The New Abnormal había arrojado los sencillos “At the Door”, “Bad Decisions” y “Brooklyn Bridge to Chorus”, ésta última con un toque retro que nos ha transportado de vuelta a los 80’s.

De hecho, este año The Strokes había presentado algunas de las canciones incluidas en The New Abnormal durante un rally político de Bernie Sanders, quien buscaría la presidencia de los EE. UU., hasta hace pocos días, ya que abandonó dicha carrera.

The Strokes – The New Abnormal